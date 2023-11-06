Потужна робота захисників неба: Олещук показав, як над Одещиною збивали "Шахеди"
6 листопада 2023, 13:11Читать новость на русском
Джерело:Микола Олещук
Ввечері 5 листопада російські загарбники атакували Одещину ракетами. Окрім того, спрямували на область "Шахеди". По ворожих дронах потужно відпрацювали українські захисники.
Кадри ураження російських безпілотників оприлюднив Командувач Повітряних сил ЗСУ. Про це пише 24 Канал.
До слова За ніч були знищені 15 "Шахедів" і КАР X-59, – Повітряні сили
Як над Одещиною збивали дрони
Генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що на відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Як захисники неба збивали "Шахеди": дивіться відеоВажливо! Очільник ОВА повідомив, що внаслідок нічної атаки агресора на Одесу отримали поранення 8 місцевих жителів. 5 постраждалих ушпиталили. Вони в стабільному стані.
Що відомо про чергову терористичну атаку росіян
- У Повітряних силах повідомили, що з 20:00 5 листопада й до опівночі 6-го окупанти атакували нашу державу кількома типами ракет й ударними дронами.
- Зокрема, терористи випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
- Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" і балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. Окрім того, з району мису Чауда (Крим) ворог запустив 22 "Шахеди".
- Загалом наші захисники знищили 15 дронів-камікадзе та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- У Силах оборони Півдня повідомили, що агресор влучив ракетами в середмістя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі.
- Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків.
- Окрім того, зазнав руйнувань Одеський національний художній музей. Так окупанти "привітали" з його 124-річчям.
- У Силах оборони Півдня також зазначили, що атака "Шахедів" була інтенсивною і щільною. Ворог спрямував дрони на припортову інфраструктуру Одеси.
- На жаль, внаслідок влучання пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки зі збіжжям.
- Окрім того, агресор спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
- Х-59, випущену по Миколаївщині, знищила ППО.