З'їхав з питання: Пєсков не захотів коментувати атаку на "Оленегорський горняк"

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати пошкодження корабля "Оленегорський горняк". Він вирішив переадресувати весь хейт росіян в бік іншої структури.

Нічна атака на флот Росії у Чорному морі викликала багато питань у російських громадян. Зокрема, їх цікавить офіційна позиція вищої влади, яка вирішила відмовчатися.

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Росіяни мовчать про атаку

Спочатку російська влада на місцевому рівні повідомляла, що атаку відбили та що "все в порядку". Проте згодом окупанти почали менш натхненно робити заяви. Зокрема, Дмітрій Пєсков взагалі відмовився дати будь-яку відповідь на питання про атаку на десантний корабель.

Прессекретар Путіна вирішив не брати на себе відповідальність, тому просто переадресував питання до міноборони Росії.

Тут потрібно питання адресувати до міністерства оборони та орієнтуватися на ту інформацію, яку надало міністерство оборони,

– заявив Пєсков.

Раніше міноборони Росії вже повідомляли про нібито відбиту атаку дронів на Новоросійськ. Відомство заявило, що штатна зброя російських кораблів змогла впоратися з всіма безпілотниками. Однак у зв'язку з опублікованими фактами ліквідації корабля їх цікавить додаткова інформація.

Атака безпілотників на десантний корабель