З'їхав з питання: Пєсков не захотів коментувати атаку на "Оленегорський горняк"
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати пошкодження корабля "Оленегорський горняк". Він вирішив переадресувати весь хейт росіян в бік іншої структури.
Нічна атака на флот Росії у Чорному морі викликала багато питань у російських громадян. Зокрема, їх цікавить офіційна позиція вищої влади, яка вирішила відмовчатися.
Дивіться також Міг перевозити близько 13 танків: що відомо про десантний корабель "Оленегорський горняк"
Росіяни мовчать про атаку
Тут потрібно питання адресувати до міністерства оборони та орієнтуватися на ту інформацію, яку надало міністерство оборони,
– заявив Пєсков.
Раніше міноборони Росії вже повідомляли про нібито відбиту атаку дронів на Новоросійськ. Відомство заявило, що штатна зброя російських кораблів змогла впоратися з всіма безпілотниками. Однак у зв'язку з опублікованими фактами ліквідації корабля їх цікавить додаткова інформація.
Атака безпілотників на десантний корабель
- Надводні дрони атакували порт в Новоросійську вночі 4 серпня. Повідомляється, що це була операція ВМС та СБУ. Під час атаки постраждав великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
- Росіяни були в шоці та активно коментували ситуацію в соцмережах. Офіційно їм повідомили про відбиту атаку, проте вони не повірили. Деякі навіть жартували, що "він не потонув, а засумував".
- Українці класично відреагували на атаку мемами. Наприклад, вони пишуть, що "ВМС Расєі успєшно унічтожилі морской дрон Олєнєгорскім горняком".
- Михайло Подляк відреагував на атаку та заявив, що Україна покінчить з морський шантажем Росії. Зокрема, він заявив, що присутності російського флоту в Чорному морі настане кінець.