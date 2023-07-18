Ця тактика назрівала довго, – в ОК "Південь" розповіли про особливість нічної атаки Росії
У ніч на 18 липня Росія атакувала Одеську та Миколаївську області "Шахедами" та випустила ракети "Калібр". Особливістю цієї атаки було те, що окупанти випускали дрони-камікадзе у кілька хвиль. Ворог довгий час готував цю тактику.
Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що ЗСУ довго спостерігали за намірами росіян щодо тактики та були готові до цього.
До теми 6 "Калібрів" та 25 дронів-камікадзе: у ЗСУ описали наслідки нічної атаки по Півдню
"Особливість полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль "Шахедів", щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони її довго її підбирали, та були готові до цього", – зауважила вона.
Готовність до дій ворога призвела до потужного результату. 6 ракет "Калібр" були знищені. Також 21 безпілотник був знищений над Одещиною, 4 – на Миколаївщині.
Влучання на Півдні
Наталія Гуменюк розповіла, що у Миколаївській області було влучання "Шахедами" у промисловий об'єкт. Пожежа була дуже швидко ліквідована. Постраждалих не було.
В Одеській області наслідки бойової роботи та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та декілька приватних обійсть. На жаль, є влучання уламків ракети в один з приватних будинків, де постраждав чоловік літнього віку. Він шпиталізований, його стан стабільний.
"Калібри" були спрямовані суто на Одеську область. Найімовірніше, основним напрямком атаки були портова інфраструктура міста,
– додала речниця.
Обстріл України 18 липня
- О 0:42 в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях є загроза застосування ворогом ударних безпілотників з Чорного моря. Згодом у регіонах оголосили повітряну тривогу.
- Приблизно о 2 ночі в Миколаєві та Одесі пролунали перші вибухи. У Миколаєві повідомили про пожежу, яка сталась внаслідок атаки "Шахедами".
- О 02:29 в Повітряних силах оголосили, що відбувається комбінована атака. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях розлітались безпілотники.
- У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях виникла загроза застосування балістичного озброєння. Згодом на Харківщині додатково оголосили про атаку безпілотниками.
- О 3:48 у Херсонській та Одеській області попередили про ракетну небезпеку – росіяни запустили "Калібр" з акваторії Чорного моря. За короткий час в Одеській області пролунали гучні звуки вибухів. Це була робота сил ППО, які успішно збили всі ракети.