Ця тактика назрівала довго, – в ОК "Південь" розповіли про особливість нічної атаки Росії

У ніч на 18 липня Росія атакувала Одеську та Миколаївську області "Шахедами" та випустила ракети "Калібр". Особливістю цієї атаки було те, що окупанти випускали дрони-камікадзе у кілька хвиль. Ворог довгий час готував цю тактику.

Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що ЗСУ довго спостерігали за намірами росіян щодо тактики та були готові до цього.

До теми 6 "Калібрів" та 25 дронів-камікадзе: у ЗСУ описали наслідки нічної атаки по Півдню

"Особливість полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль "Шахедів", щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони її довго її підбирали, та були готові до цього", – зауважила вона.

Готовність до дій ворога призвела до потужного результату. 6 ракет "Калібр" були знищені. Також 21 безпілотник був знищений над Одещиною, 4 – на Миколаївщині.

Влучання на Півдні

Наталія Гуменюк розповіла, що у Миколаївській області було влучання "Шахедами" у промисловий об'єкт. Пожежа була дуже швидко ліквідована. Постраждалих не було.

В Одеській області наслідки бойової роботи та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та декілька приватних обійсть. На жаль, є влучання уламків ракети в один з приватних будинків, де постраждав чоловік літнього віку. Він шпиталізований, його стан стабільний.

"Калібри" були спрямовані суто на Одеську область. Найімовірніше, основним напрямком атаки були портова інфраструктура міста,

– додала речниця.

Обстріл України 18 липня