Вночі ворог атакував Дніпро ракетами та дронами: влучили в приватний сектор, постраждали діти
Джерело:Сергій Лисак
Російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину та інші міста України в ніч проти 24 червня. Окупанти запустили по регіону ракети та дрони.
На жаль, постраждали люди. Декілька будинків у приватному секторі Дніпра зруйновані вщент.
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Що відомо про атаку по Дніпру
Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що за попередніми даними, українські військові з повітряного командування "Схід" збили:
- 9 крилатих ракет;
- 3 безпілотники.
На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців – приватний сектор…
– розповів глава ОВА.
За даними обласної влади, станом на 7:36 24 червня постраждало восьмеро людей. Серед них двоє дітей – хлопчики 2013 та 2019 року народження. Четверо людей госпіталізовані, ще один чоловік та двоє дітей – лікуються амбулаторно.
Укрінформ повідомив, що станом на 11:13 24 червня перший заступник голови ОВА Володимир Орлов розповів журналістам, що кількість поранених зросла до 11 осіб, з них троє – діти.
Наслідки атаки по місту
Внаслідок атаки окупантів спалахнула пожежа, яку вже загасили. Окрім цього, російські загарбники:
- вщент знищили 4 приватні будинки;
- пошкодили 25 будинків та 5 господарських будівель;
- пошкодили 15 автомобілів та газогін;
- знищили 3 машини.
Ще один приліт – по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється,
– пояснив Сергій Лисак.
Окрім того, ворог атакував Марганецьку громаду та Нікополь. На щастя, всі люди вижили та не поранились. У місті пошкоджені 2 приватні будинки.
Наслідки атаки росіян на Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака
Росія масовано атакувала Україну
- У ніч проти 24 червня Кремль знову цинічно атакував Україну. Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Кривому Розі, Одесі.
- Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 1 ночі проти 24 червня зафіксували пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.
- У Київській ОВА повідомили, що ППО почала працювати орієнтовно о 3:10 проти 24 червня. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що довкола Києва ЗСУ знищили 20 ворожих ракет.
- На жаль, уламки у Солом'янському районі столиці пошкодили 24-поверховий будинок та спричинили пожежу. Віталій Кличко повідомив, що там двоє людей загинуло, ще двох – доправили до лікарні, дев'ятьом – надали допомогу на місці.