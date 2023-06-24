Вночі ворог атакував Дніпро ракетами та дронами: влучили в приватний сектор, постраждали діти

Російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину та інші міста України в ніч проти 24 червня. Окупанти запустили по регіону ракети та дрони.

На жаль, постраждали люди. Декілька будинків у приватному секторі Дніпра зруйновані вщент.

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Що відомо про атаку по Дніпру

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що за попередніми даними, українські військові з повітряного командування "Схід" збили:

9 крилатих ракет;

3 безпілотники.

На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців – приватний сектор…

– розповів глава ОВА.

За даними обласної влади, станом на 7:36 24 червня постраждало восьмеро людей. Серед них двоє дітей – хлопчики 2013 та 2019 року народження. Четверо людей госпіталізовані, ще один чоловік та двоє дітей – лікуються амбулаторно.

Укрінформ повідомив, що станом на 11:13 24 червня перший заступник голови ОВА Володимир Орлов розповів журналістам, що кількість поранених зросла до 11 осіб, з них троє – діти.

Наслідки атаки по місту

Внаслідок атаки окупантів спалахнула пожежа, яку вже загасили. Окрім цього, російські загарбники:

вщент знищили 4 приватні будинки;

пошкодили 25 будинків та 5 господарських будівель;

пошкодили 15 автомобілів та газогін;

знищили 3 машини.

Ще один приліт – по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється,

– пояснив Сергій Лисак.

Окрім того, ворог атакував Марганецьку громаду та Нікополь. На щастя, всі люди вижили та не поранились. У місті пошкоджені 2 приватні будинки.

Наслідки атаки росіян на Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака

Росія масовано атакувала Україну