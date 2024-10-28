Ракетний удар по Дніпру: як поліцейський дізнався про загибель дитини та дружини

Російська армія пізно ввечері 25 жовтня атакувала Дніпро балістикою, внаслідок чого загинули дружина та донька поліцейського. Їх шукали серед купи металу та цегли після атаки.

Про це розповіла речниця управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Людмила Копиленко. Загалом внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули 5 людей.

До теми Унаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського

Які деталі загибелі дружини та доньки правоохоронця у Дніпрі

Речниця патрульної поліції Дніпропетровщини наголосила, що поліцейського, який втратив дружину та старшу доньку у Дніпрі, звуть Михайло. Жінка зазначила, що їхній замротного Павло Студьонов розгрібав разом з рятувальниками та небайдужими людьми те, що колись було домівкою на другому поверсі.

Міша стояв серед них увесь в побілці та згадував де сиділа його дружина, де була донька, де стояла шафа, стіл...і в один момент все це перетворилося на купу сміття, що поховало під собою пів життя,

– розповіла Людмила Копиленко.

Вона наголосила, що дівчинку та дружину правоохоронця знайшли, але, на жаль, без ознак життя. Після цього Михайло підповзав до них на колінах.



Поліцейський у Дніпрі втратив доньку та дружину після ворожої атаки 26 жовтня / Фото Нацполіцїі

"Насправді він добре тримався. Чи може увесь шок від того, що сталося, заблокував усі інші емоції. Міша тільки спитав: "А де хоч моя друга дитина?"" – зазначила речниця.

Вона також підкреслила, що молодша дитина, на щастя, вижила, її доправили до лікарні.

Окрім того, речниця висловила обурення з приводу недоречних реакцій у коментарях під постами у телеграм-каналах щодо трагічних фото після ворожої атаки по Дніпру.