Атака 22 березня залишила без світла 1,9 мільйона людей, – The Associated Press

Журналісти The Associated Press побували на енергооб'єктах, які атакувала Росія. У ніч проти п'ятниці, 22 березня, ворог завдав масованого удару по енергетиці.

Окупанти прагнули спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми України. Того разу їм удалося повністю знеструмити Харків і вразити "ДніпроГЕС".

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Які наслідки обстрілу

22 березня стало найбільшою атакою на енергетичну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення та однією з найінтенсивніших проти цивільної інфраструктури. Загарбники випустили понад 60 безпілотників і 90 ракет, щоб занурити нашу державу в темряву та зламати дух українців. Атака залишила без світла 1,9 мільйона людей.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко сказав: "Я ніколи в житті не бачив такого рівня руйнувань на електростанції, і, на жаль, це сталося з нами".

Росіяни тепер мають кращі розвідувальні дані та свіжу тактику у кампанії зі знищення електричної мережі України та зупинки її економіки. Також Москва, очевидно, навчилася використовувати прогалини в українській ППО,

– йдеться в матеріалі AP.

Журналісти побували на двох електростанціях ДТЕК, які постраждали під час атаки. Звісно, в статті не вказано назви та розташування об'єктів. Також не названо кількість ракет, які вразили кожну установку, і не сказано, чи можуть вони працювати надалі.

Руйнування на українських електростанціях після атаки 22 березня / Фото AP, Євген Малолєтка

Прогнози щодо відновлення

Максим Тімченко припустив, що ДТЕК зможе відновити половину пошкоджених блоків за два – три місяці. Але росіяни не зупиняються. Один із об'єктів уже атакували наприкінці минулого року, тепер же такі руйнування на кількох енергоблоках.

Енергетики змушені відновлювати пошкоджене, не маючи гарантій, що не доведеться ремонтувати все по колу. Медійники називають це сізіфовою працею.

Утім, у ДТЕК не опускають руки.

"Енергетики невпинно працюють, щоб відновити енергосистему після ворожих обстрілів і забезпечити світлом домівки українців. Вистоїмо! Переможемо!" – зазначили у компанії.

Реакція енергетиків на обстріли

The Associated Press поспілкувалося з працівниками ДТЕК. Вони розповіли: однією рукою проводили відключення, іншою – перев'язували колезі поранену ногу. Далі довелося взяти ліхтарики та виходити в повній темряві.

Енергетики кажуть, що лякають не так обстріли, як їхні наслідки. Вони сподівалися на ППО, але росіянам удалося задавити опір величезною кількістю ракет і дронів.

Якби небо було захищене, я почувався би спокійніше. Енергетична інфраструктура – ​​це те, від чого все залежить. Якщо немає електроенергії, нічого не працює, бо електростанції не працюють. Люди залишаються без інтернету. Ви навіть не дізнаєтесь, коли на вас полетять ракети,

– пояснює працівник ДТЕК.