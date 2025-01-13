Порушена логістична інфраструктура: як вплинула атака на "Енгельс" на масовані атаки по Україні

У Ростовській області вночі 8 січня Україна вдарила дронами по нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку росіяни змогли ліквідувати лише на шостий день.

Влучання в Енгельсі відбулось у резервуар з авіаційним паливом, де ліквідовано приблизно 800 тисяч його тонн. Експерт з авіації Костянтин Криволап сказав 24 Каналу, до яких наслідків у ворога може призвести ця атака.

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Паралізовано на досить серйозний час

Криволап розповів, що для заправки російського літака Ту-160 потрібно приблизно 150 тонн – це 3 залізничні цистерни, які, умовно кажучи, заїжджають в цей величезний літак. Для його обслуговування потрібно мати відповідну інфраструктуру. Неможливо паливозаправниками в певний час заправити такою кількістю пального цей літак.

Паливозаправниками, за його словами, можна заправити винищувач, штурмовик, тактичний бомбардувальник. А Ту-160 – не можна, тому вся ця інфраструктура розрахована на те, що прилітає ескадрилья (12 одиниць – 24 Канал) цих літаків і їх всі необхідно заправити,

– пояснив він.

Якщо ж на нафтобазі порожні баки, то це неможливо зробити. Відповідно ураження таких об'єктів паралізує на досить серйозний час, поки не буде відновлена логістична інфраструктура постачання та заправки подібних літаків.

Літак Ту-160 Цей літак може переносити, зокрема, ракету Х-555, яка призначена для ураження стратегічних та тактичних наземних і морських цілей. Після Цей літак може переносити, зокрема, ракету Х-555, яка призначена для ураження стратегічних та тактичних наземних і морських цілей. Після модернізації Ту-160 можна оснащувати, зокрема, бомбами до 40 тисяч кілограмів різного калібру, які вільно падають, зокрема, із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами.

Це може бути однією з причин, чому росіяни так затягують з ракетною атакою по території України, адже з погляду логістики у них це, імовірно, не виходить,

– припустив Костянтин Криволап.

Зазначимо, що головний редактор Defense Express Олег Катков розповів про важливість удару по нафтобазі "Комбінат Крістал" в Енгельсі. Там, за його словами, зберігається паливо, яке призначене для забезпечення аеродрому "Енгельс". До того, ж для літаків Ту-160 потрібне специфічне паливо – Т-8В, яке виробляють у невеликій кількості. Якщо резервуар з цим паливом було уражено під час атаки, то активність використання Ту-160 буде зменшена.