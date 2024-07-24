Атака по Харкову: спалахнула пожежа в будинку, є загиблий

Російські війська в черговий раз атакували Харків уранці 24 липня. У місті є прильоти за кількома адресами.

Внаслідок російського удару по Харкову загинула людина. Також в одному будинку спалахнула пожежа.

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Що відомо про наслідки ворожого удару

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків.

Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби,

– повідомив мер.

За попередньою інформацією, Харків обстріляли ракетами С-300. Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Наразі для міста існує загроза ударів російських БпЛА.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі удари було зафіксовано за кількома адресами.

Де зафіксували ворожі удари

Згодом Синєгубов повідомив більш детальну інформацію щодо наслідків ворожих ударів.

Він розповів, що об 5:15 росіяни вдарили по Немишлянському району. Там пошкоджена нежитлова будівля та щонайменше 5 автомобілів. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Вже об 5:25 за неназваною адресою є влучання у приватний житловий будинок, там виникла пожежа. За попередньою інформацією від правоохоронців, удару завдали ракетами, втім, їх тип встановлюється.

Також росіяни вдарили "Шахедом" по Малоданилівській громаді близько 5:00 . Там виникла пожежа в конюшні, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних чоловіків, їм надали медичну допомогу на місці.

Наразі усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.