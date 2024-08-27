Росія вдарила по готелю в Кривому Розі: очевидці розповіли про момент удару

Російські окупанти атакували готель в Кривому Розі. Також у місті пошкоджені 4 багатоповерхівки, 8 машин та 6 магазинів.

Власниця кав'ярні Юлія розповіла Суспільному, що почула вибух, а з телеграм-каналів дізналась, що трагедія трапилась біля її роботи, пише 24 Канал.

Дивіться також На Вінниччині уламки ракети влучили в будинок

Що розповіли очевидці про атаку

Юлія розповіла, що вони почули вибух після оголошення повітряної тривоги.

Дуже злякались діти. Вони вже спали у ліжечках,

– розповіла власниця кафе.

За її словами, потім вже з телеграм-каналів вони дізнались, що приліт біля кафе, тому вона приїхала. У закладі вибило вікна та пошкодило двері.

Що розповіла про атаку Юлія: дивіться відео

Ще одна місцева жителька Олена розповіла, що прийшла до місця удару, щоб допомогти розбирати завали або надати психологічну допомогу. Адже у звичайному житті працює психологом. Вона живе неподалік.

Почула дуже сильний вибух, злякалась. Але зібралась й прийшла допомогти, якщо комусь знадобиться психологічна допомога,

– заявила Олена.

Олена розповіла про момент удару: дивіться відео

Дивіться також Цинічна атака по цивільних: усе про ракетний удар по готелю в Кривому Розі

На жаль, вороги влучили в готель "Аврора" у Кривому Розі. Рятувальник повідомляли, що під завалами будівлі можуть перебувати двоє людей. На жаль, вже двоє загиблих та п'ятеро поранених.