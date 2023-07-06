Атака по Львову "Калібрами": патрульні показали відео перших хвилин після ракетного удару

6 липня 2023, 22:54
Читать новость на русском

Джерело:

МВС України

Російські окупанти вночі 6 липня вдарили по Львову крилатими ракетами. Одна з них поцілила по житловій багатоповерхівці, зруйнувавши частину під'їзду.

Станом на 22:45 6 липня відомо про 6 загиблих. Десятки цивільних зазнали поранень.

До теми Ще вчора тут пили смачну каву, – внаслідок удару Росії по Львову постраждала популярна кав'ярня

Патрульні показали відео перших хвилин після атаки

У МВС оприлюднили відео з місця чергового терористичного обстрілу.

Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову,
– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити, як патрульні та співробітники ДСНС намагаються врятувати людей, котрі постраждали від російського обстрілу.

Дивіться відео від патрульних

Варто прочитати "Закривала собою дитину": жителька зруйнованого будинку у Львові розповіла про пережите

Коротко про атаку ворога по Львову

  • У Львові почали лунати сирени о 2:06. Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу атаку ракетами.
  • Спершу повідомляли про роботу ППО в області. Згодом у Львові пролунав потужний вибух. Місцеві повідомляли, що у житлових будинках тремтіли шибки.
  • Згодом у місті пролунали ще декілька вибухів. Місцева влада закликала цивільних перебувати в укриттях та не підходити до вікон.
  • Згодом у Повітряних Силах повідомили, що російські окупанти атакували Львів "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Українські захисники знищили 7 із 10 крилатих ракет морського базування. На жаль, трапилися влучання по цивільних об'єктах.
  • Зокрема, одна з ракет зруйнувала частину багатоповерхівки на вулиці Стрийській. Мер Андрій Садовий наголошував, що там не було жодного військового об'єкта.
  • У Львові оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих.
  • Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або модульному містечку в Стрийському парку, який розташований поруч.

Автор: Ольга Котів