У Нікополі ворог вбив 2 жінок, серед поранених – неповнолітні
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У Нікополі Дніпропетровської області окупанти вдарили по мирних людях. На жаль, росіяни вбили двох літніх жінок та поранили юнаків.
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в районному центрі внаслідок атаки 2 липня ворога багато руйнувань. Також ворог вдарив по Дніпру 1 липня, пошкодивши супермаркет.
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Які наслідки атаки росіян на Нікополь
У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев'ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу,
– заявили в ОВА.
За даними військової адміністрації, у місті:
- пошкоджене житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія,
- зачепило магазини, салон краси та авто.
У ОВА наголосили, що окупанти мають відповісти за такі злочини.
Наслідки атаки на Нікополь / Фото ОВА
Варто зазначити, що окупанти у Нікополі 29 травня влучили дроном по швидкій. На жаль, загинув водій, зазнала поранень працівниця медичної служби.