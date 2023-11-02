Росія не відмовилась від планів атакувати українські об'єкти інфраструктури. Вороги накопичують ракети, щоб бити по Україні під час холодів.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, що окупанти готуються атакувати під час холодів. До речі, Київ вперше у світі створив захист енергооб'єктів від ракет, пише 24 Канал.

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Чого чекати від ворогів взимку

Коли будуть зимові температури, вони (окупанти – 24 Канал) будуть намагатись нашкодити нам та намагатимуться влучати по об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність,

– розповів Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони пояснив, що Україна максимально, наскільки це можливо, готується до такого сценарію. Ба більше, його неодноразово розглядали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Олексій Данілов додав, що є не до кінця виконані завдання, проте ситуація не критична. Адже переважна більшість об'єктів перебуває під контролем.

"Ми від наших партнерів отримуємо додаткові засоби протиповітряної оборони й будемо думати, що Господь буде на нашому боці й ми зможемо впоратись з цією проблемою взимку", – запевнив Данілов.

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