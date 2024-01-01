Люди збирались зустріти Новий рік, коли вдарив ворог: в Одесі загинув 15-річний підліток
Джерело:Олег Кіпер
Росія цілеспрямовано атакувала житлові райони Одеси напередодні ввечері та у новорічну ніч. Окупанти пошкодили щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.
За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, наші сили ППО знищили 28 "Шахедів". На жаль, в регіоні є влучання російських дронів-камікадзе.
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Які наслідки атаки по Одесі
Частину дронів близько опівночі (проти 1 січня 2024 року – 24 Канал) ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік,
– розповів очільник ОВА.
За його даними, в одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. На щастя, люди там не постраждали. Попри це, наші правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину окупантів.
В Одесі є жертви та поранені
Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно,
– розповів очільник Одеської ОВА.
Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя під час повітряної тривоги, коли атакують росіяни.
Росія в новорічну ніч атакувала Україну дронами
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія у ніч проти 1 січня випустила по наших регіонах 90 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також 4 зенітні керовані ракети С-300 по Харківщині, три протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59 з тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей.
- Наші військові збили 87 безпілотників у небі над Україною. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповідав, що торік в новорічну ніч захисники неба знищили 45 "Шахедів", цієї ночі – 87.
- На жаль, Росія вбила дитину у Херсонській області та поранила у Хмельницькій. Відомо, що в дитини відкрите пошкодження грудного відділу хребта.