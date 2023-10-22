Атака по терміналу "Нової пошти" під Харковом: 2 поранених у вкрай важкому стані, 6 – у важкому
Джерело:Олег Синєгубов
Російські військові ввечері 21 жовтня завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Унаслідок обстрілу окупантів загинуло та поранено багато людей.
Унаслідок терористичного удару Росії по терміналу "Нової пошти" загинуло 6 людей та 16 зазнали поранення. Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані, а ще 6 – у важкому.
Дивіться також Пожежа охопила 300 квадратів: у ДСНС розповіли про наслідки удару по терміналу "Нової пошти"
Російський терор забрав життя 6 людей
Решта поранених – у стані середньої тяжкості та легкі.
Зазначимо, що ракетний удар відбувся близько 22:15. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району.
Унаслідок обстрілу будівля термінала зруйнована, а також сталася пожежа.
Ракетний обстріл термінала "Нової пошти": подробиці
- Пізно ввечері 21 жовтня Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через кілька хвилин у Харкові було чути вибухи.
- Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") повідомив, що Росія завдала удару по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.
- На ракетний терор відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував моторошні кадри наслідків ракетного обстрілу. Глава держави наголосив, що росіяни мають відповісти за скоєне. Також кадри з наслідками обстрілу опублікували журналісти.
Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти": дивіться відео
- Під час обстрілу термінала "Нової пошти" всередині приміщення перебували співробітники компанії. Вони не встигли перейти до укриттів, адже між оголошенням повітряної тривоги і вибухами минуло вкрай мало часу.
- Співробітник "Нової пошти" Олексій Корнієнко розповів, що перебував у приміщенні термінала, коли ракета поцілила у будівлю. Він зазначив, що чув щонайменше один вибух, після чого пролунала повітряна тривога. Олексій Чубенко витягнув двох людей з осколковими пораненнями ніг.
- За даними Харківської ОВА, наймолодшому постраждалому 19 років, а найстаршому – 42.
- Рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару під Харковом. Унаслідок обстрілу пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа.
- Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 "квадратів". Пожежу було ліквідовано о 00:14. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.