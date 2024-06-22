Атака по центру Харкову: у поліції відповіли, чи є люди під завалами зруйнованого будинку

Росія завдала чергової терористичної атаки по Харкову удень 22 червня. У поліції розповіли, чи є люди під завалами зруйнованого будинку.

Станом на 18:45 начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що під завалами немає людей. Він також повідомив, що кількість поранених у місті залишилася незмінною.

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Чи є люди під завалами будинку у Харкові

Болвінов повідомив, що під завалами частково зруйнованого авіаударом будинку навпроти автовокзалу немає людей.

Але точно ми зможемо сказати після того, як всі завали будуть розібрані,

– сказав він.

За інформацією від поліцейського, кількість поранених внаслідок авіаудару не збільшилася. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, щоб повністю розібрати завали та забезпечити безпеку мешканців.

Нагадаємо, що російські військові атакували Харків КАБами. Окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок удару є жертви та постраждалі.