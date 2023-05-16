Військовий експерт сказав, як пов'язані Китай та нічні обстріли Росією території України

Росія у ніч проти 16 травня випустила по українській території 18 ракет різних типів і базування. Також країна-агресорка намагалися атакувати дронами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, росіяни марно тішили себе надіями про можливість зламати українську систему ППО.

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Чого прагне Росія

Андрій Крамаров пояснив, що масовану атаку росіяни здійснили свідомо.

Втративши першу ракету, ворог намагався перевантажити нашу систему ППО, тобто виснажити зенітно-ракетні комплекси, системи Patriot, які стоять на бойовому чергуванні в Україні,

– наголосив він.

Росіяни намагалися діяти за опрацьованою схемою. Їхній задум полягав у тому, щоб балістичні ракети, направлені у Київ, відволікали роботу системи ППО. За ними ж мали йти аерозвукові балістичні ракети.

Також ворог робив спроби запуску дронів-камікадзе, крилатих ракет, розвідувальних літальних апаратів для визначення позицій українських пускових установок.

"Київ – це ешелонована система ППО із західними зразками, яка ефективно може боротися із різноманітними цілями", – додав військовий експерт.

Росіяни не змогли досягнути бажаного внаслідок нічної атаки.

Причетність Китаю до нічних обстрілів

Андрій Крамаров зауважив, що росіяни хотіли відпрацювати "Кинджалами" по центру столиці.

Щоб намалювати картинку, що нібито представник Китаю приїжджає в зруйнований урядовий квартал Києва домовлятися про мир,

– наголосив він.

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей перебуватиме у Києві із дводенним візитом 16 та 17 травня. Прибув до столиці він у рамках європейського туру для сприяння "мирним переговорам" щодо війни в Україні.

Така операція була спланованою, оскільки ще напередодні була розгорнута чергова російська ІПСО. Росіяни поширювали інформацію, що нібито президент України був повідомлений про міць російської зброї і через це поїхав на ці дні до Європи. Втім, це абсолютна маячня.

"Зараз же у росіян з'явилася інформація про те, що вони познищували Patriot, потім інші зразки західних систем ППО", – зауважив військовий експерт.

Проте такі новини є традиційно фейковими в російському інформаційному просторі. Натомість українські захисники показали свою міць та сталь.

Маємо пишатися нашими зенітниками, які встановлюють навіть для Заходу нову планку щодо ефективності використання зброї,

– додав він.

Тож система Patriot, яку вміло використовують ЗСУ, дійсно забрала в росіян останній козир.

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