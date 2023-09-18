Вночі була безпрецедентна кількість ворожої авіації в повітрі, – Повітряні сили
У Повітряних силах повідомили, що вночі була нетипово висока кількість ворожої авіації в повітрі. Юрій Ігнат розповів, як можна з цим боротись.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що Україні необхідно нарощувати ППО та авіацію. Він наголосив, що літаки – це ключове. Про це пише 24 Канал.
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Як боротися з ворожою авіацією
Юрій Ігнат сказав, що Україні потрібні літаки F-16, які не поступалися б за тактико-технічними характеристиками російській авіації.
Сьогодні вночі була безпрецедентна кількість авіації – нетипового велика кількість бортів в нічний час перебували в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну крилатими ракетами та шахедами. Активність авіації була високою,
– розповів він.
Ігнат зазначив, що F-16 не повинні поступатися російським літакам за тактико-технічними характеристиками, а навпаки – повинні переважати, щоб відігнати їх якомога далі від кордонів.
Він також розповів, що росіяни нарощують ударні БпЛА й Україна буде робити теж саме, адже це дуже ефективна зброя. Саме тому в Україні збільшується виробництво дронів різних типів.
Що відомо про атаку України 18 вересня
- Вночі 18 вересня росіяни атакували Україну 24 ударними дронами "Шахед" та 17 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Сили ППО знищили усі ракети у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Також було збито 18 ударних дронів.
- Відомо, що окупанти влучили в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади в Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Миколаївській області уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується. Люди не постраждали.
- У Хмельницькій області внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках. Відбулось падіння уламків та 2 вибухи на території виробничого підприємства. Також уламками пошкоджено залізничну колію.