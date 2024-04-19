Це вперше така потужна атака тактичної авіації Росії: Євлаш про визначну роботу ППО

Нині українська ППО продемонструвала дуже потужну роботу. Вдалося збити крилаті ракети, які раніше було складно уражати.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував потужну роботу зенітно-ракетних військ 19 квітня. Про це пише 24 Канал

Дивіться також Били по будинках й об'єктах Укрзалізниці: усе про цинічну атаку ворога по Дніпру й області

19 квітня відбулась визначна подія для українських сил ППО

Вночі ворог масовано атакував Україну дронами та ракетами. Визначною подією сало те, що зенітно-ракетні війська змогли ліквідувати 2 ракети X-22, які раніше було складно уражати.

Він додав, що крім цього були збиті й 11 з 12 ракет Х-59 та Х-69. Євлаш зазначив, що це перша атака, яка проводилась з застосуванням такої кількості цих ракет.

Також Ілля Євлаш прокоментував збиття Ту-22. Речник Повітряних сил зазначив, що це переломний момент для російських льотчиків, які будуть розуміти, що навіть на великій дистанції – вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака, терор мирного населення, не залишиться безкарним.

Що відомо про терористичний обстріл Росії 19 квітня