Росія вночі обстріляла Слов'янськ: по місту вдарили чотирма ракетами

Російські загарбники вночі 19 вересня завдали масованої атаки по території України. Зокрема, окупанти вдарили по Слов'янську в Донецькій області 4 ракетами.

Мер міста Вадим Лях розповів, що поранених внаслідок цієї атаки немає. Про пошкодження у місті очільник Слов'янська поки що не повідомляв.

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Росіяни обстріляли Слов'янськ

Міський голова Слов'янська зазначив, що ранок у місті був не добрим. Він зазначив, що це сталося через те, що ця ніч у місті була неспокійною.

Чотири прильоти, мікрорайон Лимани. На щастя без жертв,

– сказав він.

Місцеві кореспонденти також наголосили, що після опівночі в Слов'янську та Краматорську було чутно декілька потужних вибухів. Наразі міський голова Краматорська не повідомляв інформації про прильоти у місті.

Що відомо про нічну атаку Росії по Україні