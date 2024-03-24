"Огидні дії": президентка Молдови різко відреагувала на масовану атаку ворога
Джерело:Maia Sandu
У ніч проти 24 березня російські загарбники вкотре завдали підлого удару по території нашої держави. Президентка Молдови вирішила підтримати Україні після масованої атаки окупантів.
Нагадаємо, що російська армія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по Україні. Спочатку ворог запустив безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а згодом і свої крилаті ракети з дальньої авіації.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 24 березня
Майя Санду прокоментувала черговий злочин росіян
Президентка Молдови Майя Санду 24 березня оприлюднила допис, у якому підтримала Україну після чергової масованої повітряної атаки, яку здійснила країна-агресорка щодо мирного населення нашої держави.
Очільниця Молдови зазначила, що Київ та інші населені пункти України зіткнулися ще з однією моторошною нічною російською атакою. Вона також зауважила, що це був вже третій масований обстріл на цьому тижні.
Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критично важливої інфраструктури огидні,
– заявила Санду.
Зокрема, посадовиця виступила за подальшу всебічну допомогу нашій державі. За її словами, підтримка України ніколи не була більш актуальною.
Що відомо про масовану атаку по Україні: головне
- Про можливу підготовку росіян до завдання ракетних ударів повідомили о 01:44. Тоді моніторингові телеграм-канали писали, що зафіксовано активність 14 ворожих бортів Ту-95МС.
- Вже о 03:27 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Перші ракети зайшли на територію України о 4:14 і рухалися курсом на Захід.
- Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. Відбій загрози по всій території України оголосили о 06:07.
- Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині.
- Вектор руху ракет був на Львів і Стрий. Близько 05:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. Після цього на Львівщину летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.
- Близько 5 ранку у Києві також пролунали вибухи. Неодноразово протягом ночі лунали вибухи також у Хмельницькій області. Цей регіон ворог теж тероризував "Шахедами".
- Над столицею збили близько 10 ворожих ракет. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації станом на ранок.