"Огидні дії": президентка Молдови різко відреагувала на масовану атаку ворога

У ніч проти 24 березня російські загарбники вкотре завдали підлого удару по території нашої держави. Президентка Молдови вирішила підтримати Україні після масованої атаки окупантів.

Нагадаємо, що російська армія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по Україні. Спочатку ворог запустив безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а згодом і свої крилаті ракети з дальньої авіації.

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Майя Санду прокоментувала черговий злочин росіян

Президентка Молдови Майя Санду 24 березня оприлюднила допис, у якому підтримала Україну після чергової масованої повітряної атаки, яку здійснила країна-агресорка щодо мирного населення нашої держави.

Очільниця Молдови зазначила, що Київ та інші населені пункти України зіткнулися ще з однією моторошною нічною російською атакою. Вона також зауважила, що це був вже третій масований обстріл на цьому тижні.

Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критично важливої інфраструктури огидні,

– заявила Санду.

Зокрема, посадовиця виступила за подальшу всебічну допомогу нашій державі. За її словами, підтримка України ніколи не була більш актуальною.

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