Вночі під час атаки у Румунії теж оголошували тривогу: було порушення повітряного простору
Джерело:Digi24
Румунія перевіряє, чи був порушений її повітряний простір під час останньої російської атаки на дунайські порти України в ніч на 30 вересня. Зараз правоохоронці шукають ймовірні уламки.
Під час атаки на порти Подунав'я вночі 30 вересня у кількох містах Румунії теж оголошували повітряну тривогу.
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У Румунії зафіксували вхід у повітряний простір країни: інформація перевіряється
У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня у країні оголошували повітряну тривогу для мешканців Тульча і Галац, які розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.
Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац,
– мовиться в повідомлені.
Жителі районів розповіли, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті. Наразі правоохоронці шукають уламки, район пошуків ізолювали.
Що відомо про атаку України вночі 30 вересня
- Ввечері 29 вересня Росія випустила з окупованого Криму по Україні близько 40 "Шахедів". Основною ціллю росіян була портова інфраструктура Подунав'я.
- Також дрони маневрували та зайшли в центральні регіони. Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури Калинівської громади у Вінницькій області, на місці влучання спалахнула пожежа.
- Наші сили та засоби ППО збили 30 "Шахедів". Найбільше повітряних цілей збили саме над Вінницькою областю – аж 20 повітряних цілей. Також 6 дронів було збито на Одещині та ще 4 – на Миколаївщині.