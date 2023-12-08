Було кілька груп Х-101/X-555: у Повітряних силах назвали кількість запущених і збитих ракет

Росія зранку 8 грудня вперше за довгий час запустила ракети із бомбардувальників Ту-95МС. У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих повітряних цілей.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що попередньо, ракети запускали 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. За його словами, ці літаки розділились на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет.

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Повітряні сили збили ракети

Повітряні сили відпрацювали дуже добре. Відомо про те, що більшість ракет вдалося знищити. Значну кількість збили на підльотах до Києва та у небі над областю.

Маємо непоганий результат ППО – це 14 знищених крилатих ракет,

– розповів Юрій Ігнат.

Також повітряні цілі знищували на Дніпропетровщині. Початковий курс був на Дніпро. За словами Ігната, є влучання ракет у Дніпропетровській області.

Він також зазначив, що їм повідомили про загиблого.

Росія зранку 8 грудня запустила ракети