Величезна вирва: чим росіяни вдарили по Слобідському району Харкова

Росія вкотре завдала потужного удару по Харкову. Окупанти ввечері 31 серпня атакували Слобідський район міста.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що лише за останні 2 дні у Харківській області постраждало понад 130 людей, а 10 загинуло. Вона додала, що працівникам обласної прокуратури вдалось ідентифікувати чим саме били по житловій частині Харкова.

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Чим Росія обстріляла Харків

У прокуратурі зазначили, що противник здійснив пуски ракет з населеного пункту Березове Бєлгородської області за 100 кілометрів від Харкова. Росіяни використали ракету "Гром-Е1". Її бойова частина значно більша від інших видів озброєння, якими противник атакував місто.

Анна Черненко наголосила, що окупанти били по житловій частині Харкова, де щільно розміщені будинки.

Окрім житла, удар пошкодив підприємства та транспорт, що були довкола. Ми маємо чотирьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Серед них одна дитина, у якої сильний переляк та чоловік з пораненням,

– сказала кореспондентка.