Загинула вся родина: пенсіонер втратив сина, доньку та онучку через ворожий обстріл Полтави

У Полтаві внаслідок ворожого ракетного удару пан Ігор втратив свою родину. 1 лютого через руйнування багатоповерхівки загинули щонайменше 8 людей, серед них – 1 дитина, онука чоловіка. Разом з нею загинули її батьки.

Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення журналістки Марії Малєвської в Instagram.

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Росія вбила цивільних у Полтаві

Житель Полтави, військовий пенсіонер Ігор – один з тих, хто вже не почує голоси та не обійме рідних людей. Через ворожий обстріл Полтави загинули його син, невістка та 9-річна онучка. 1 лютого Росія вдарила надзвуковою ракетою по багатоповерхівці, внаслідок чого було зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, там спалахнула пожежа.

Родина якраз перебувала в епіцентрі вибуху. На жаль, їм не вдалося врятуватися від кривавої російської атаки.

Вся сім'я, молоді люди 37 років, онучці 9 років. Тому, щоб вони здохли разом з Путіним, вся Росія. Її тепер 100 років будуть всі ненавидіти,

– сказав пан Ігор.

На місці прильоту тривають аварійно-рятувальні роботи. Росія атакувала Полтаву ракетою Х-22.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним усіх загиблих внаслідок страшної трагедії в Полтаві.

Нагадаємо, у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві – з 2 по 4 лютого. У ці дні, зокрема, приспустять прапори України на будівлях органів державної влади та підприємств і скасовані всі розважальні заходи.