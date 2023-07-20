Росія намагається відновити блокаду українських портів, – Білий дім

У США 20 липня відреагували на нічну атаку Росії по портових містах України. Так, заступниця речника Білого дому Олівія Делтон зазначила, що країна-агресорка намагається відновити блокаду морських портів нашої держави.

Вона також зазначила, що це "серйозно вплине" на продовольчу безпеку у світі. Крім того, адміністрація Байдена не забула висловити "глибоку стурбованість" цією ситуацією.

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У Білому домі "стурбовані" через події на портах

Делтон зазначила, що в США спостерігають за всіма подіями, що трапляються в портах нашої країни. За її словами, уже третій день поспіль відбуваються російські атаки ракетами й безпілотниками на портові міста.

Це є частиною нападів на Україну та спроб, по суті, відновити блокаду українських чорноморських портів,

– зауважила вона.

Крім того, представниця Білого дому підкреслила, що у Сполучених Штатах не виключають, що Росія може атакувати цивільні вантажні судна.

"Ми бачили ознаки того, що вони готуються до потенційних атак проти цивільних суден, які перевозять зерно Чорним морем", – сказала Делтон.

Вона також нагадала заяву російського міністерства оборони про те, що воно розглядатиме будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що перевозить військовий вантаж. У зв'язку з цим Білий дім висловив свою "глибоку стурбованість".

Росія кілька днів поспіль атакує порти України