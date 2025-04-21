Комбінована атака Росії по Україні: що відомо про ворожий обстріл 21 квітня

У ніч проти 21 квітня Росія запустила по Україні ракети та дрони. "Великоднє перемир'я", що було оголошене Кремлем, закінчилося о 00:00, тож після опівночі країна-агресорка продовжила тероризувати цивільне населення й завдавати ударів по інфраструктурі.

Увесь день 20 квітня в Україні не лунали повітряні тривоги. Однак вночі ворог поновив обстріли. Росія не підтримала пропозицію України та США щодо продовження перемир'я на 30 днів. Усе, що відомо про російську комбіновану атаку по Україні, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про наслідки російських обстрілів

07:25, 21 квітня Ворог масовано атакував Черкаси За ніч та ранок в Черкасах пролунало щонайменше 8 вибухів. На місто летіли ворожі БпЛА. Про наслідки атаки поки не повідомляється. 07:13, 21 квітня Вибухи лунали й в інших областях Загалом Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками та кількома ракетами з Чорного моря. ППО працювала по ворожих безпілотниках у Черкасах, Херсоні та в Одеській області. Ближче до 06:00 на Півдні дали відбій. Але зранку в небі над Україною ще літають "Шахеди". 07:10, 21 квітня Дрони атакували Київську область Повіряну тривогу оголосиили спочатку в області, а потім – в Києві. Російська армія запустила на столичний регіон групи ударних БпЛА. На Київщині вночі працювала ППО, роботу якої можли чути жителі. 07:07, 21 квітня Вороги запустили ракети по Миколаєву Близько 05:00 у Миколаївській області оголосили про загрозу застосування Росією ударних БпЛА та ракет. На обласний центр окупанти запутили ракети з акваторії Чорного моря. Внаслідок цього в Миколаєві лунали вибухи. В ОВА повідомили, що тип ракети, яким ворог атакував місто встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає. 07:05, 21 квітня О 02:00 Росія запустила перші після "перемир'я" БпЛА по Украні. Небезпека існувала для низки областей.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.