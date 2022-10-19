За кораблем: у Міноборони показали фото хмаринки, яка натякає, куди іти російським ракетам

Російські окупанти 19 жовтня вкотре атакували українські міста. Втім, навіть наші хмаринки показують, куди іти ворожим ракетам.

У мережі поширилось фото цікавої хмаринки на небі в Україні. Його опублікувало й наше Міністерство оборони.

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Як хмаринка натякає, куди іти російським ракетам

У кадрі можна побачити, як 19 жовтня під час ракетної атаки росіян у небі над Україною хмаринка з’явилася в образі непристойного жесту – середнього пальця. Таким чином, це вкотре натякає на те, що ворожі ракети підуть вслід за російським кораблем.



Хмаринка у вигляді середнього пальця / фото Міноборони України

Більшість іранських безпілотників і російських ракет пройшли шлях російського воєнного корабля,

– зазначили у Міноборони.

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