На Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури: в області перебої зі світлом

11 квітня 2024, 08:36
Читать новость на русском

Джерело:

Київська ОВА

Під ранок 11 березня ворог атакував Київщину. Внаслідок атаки у області фіксують перебої з енергопостачанням.

Київщина була масовано атакована дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Загалом, тривога тривала понад 5 годин.

Дивіться також Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом

Ворог атакував критичну інфраструктуру

У повідомленні мовиться, що окупаційні війська завдали масованого удару по Київській області. Для атаки застосовувалися крилаті ракети та "Шахеди".

Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури,
– зазначили в Київській ОВА.

Поки що немає інформації про постраждалих чи загиблих. На місці події працюють всі оперативні служби, і триває гасіння пожежі на об'єкті.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють про те, що внаслідок повітряної атаки Росії у Київській області фіксують перебої в електропостачанні. 

У Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато провадження за фактом ракетної атаки Росії по критичній інфраструктурі Київщини.

Обстріл України 11 квітня: що відомо

  • У ніч на 11 квітня Росія використала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та здійснила пуски ракет типу "Кинджал" із літаків МіГ-31К. Крім того, були проведені атаки за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
  • Російські війська випустили по Україні 40 "Шахедів" протягом ночі. Силам ППО вдалося збити 37 ударних БпЛА. Відомо, що на Півдні знищили 21 дрон, ще 3 над Дніпропетровщиною та 1 "Шахед" ліквідували над Черкащиною.
  • Основна ціль окупантів незмінна – критична інфраструктура України. Під ударом ворога опинились енергооб'єкти та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

 

Автор: Ярослав Погончук