Там були спецпризначенці, багато піхоти, – Арестович про результат удару по Макіївці

Ось уже кілька днів активно обговорюють "бавовну" у Макіївці. Поки пропагандисти вигадують жалюгідні причини удару по ПТУ-19, в Україні підраховують кількість ліквідованих ворогів.

В ефірі Марка Фейгіна радник ОП Олексій Арестович розповів, що у приміщенні училища були не лише мобілізовані. За його словами, там також були інші бійці, які 31 грудня побачили яскравий феєрверк у Макіївці.

Читайте також Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Сотні ліквідованих і поранених

За словами Арестовича, на момент атаки у споруді було понад 600 бійців. Мовиться про батальйон мобілізованих. Там були і бійці спецназу, і спеціалісти вузла зв'язку, ракетного й артилерійського озброєння. Крім того, було багато звичайної піхоти.

Весь дурний парадокс полягає в тому, що жертв було б значно менше, якби в цій споруді не було складу боєприпасів, який і здетонував,

– наголосив Арестович.

Він додав, що є скромні та нескромні оцінки втрат ворога у Макіївці. За першими мовиться про близько 300 "двохсотих" і десь стільки ж "трьохсотих". Якщо брати нескромний прогноз, то у цьому випадку понад 400 убитих і понад 200 поранених.

Арестович зауважив, що за останні 4 дні було кілька таких "макіївок". Вдавалося ліквідувати по 20 – 50 – 70 бійців за раз. У тому ж Токмаку, до прикладу.

Версія пропагандистів розвеселила

Радник ОП додав, що його щиро розвеселили пропагандисти зі своєю версією. Вони настільки загрузли у брехні, що почали ширити справжнісінькі вигадки.

До прикладу, остання версія про російські мобільні телефони. Буцімто у кожного з цих бійців було по гаджету. Але так ніхто не робить. За словами Арестовича, на підрозділ роздають по 2 – 3 телефони з місцевими операторами.

Російське керівництво прискіпливо за цим стежить. Тому казка про 600 телефонів в одному місці не підходить. У нас достатньо сил розвідки, які дозволяють виявляти такі речі. Доказом цього є Токмак і багато інших міст,

– наголосив він.

Арестович зауважив, що "батальйон припинив існувати менш як за 30 секунд". Він вкотре додав, що за відсутності боєприпасів, там були б значно скромніші жертви. Можливо, кілька десятків бійців. Але явно не кілька сотень.

Атака Макіївки сильно похитнула крісло під Путіним