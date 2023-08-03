Після атаки "Шахедів" вивели ракетоносії, – Гуменюк проаналізувала дії окупантів
На сьогодні вороже корабельне угруповання розгорнуте дуже потужно. Російські загарбники можуть готуватися до ракетних атак по Україні.
Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що Сили оборони вже напоготові.
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Росіяни готуються до ракетних атак по Україні
За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває 17 кораблів, а в Азовському – 1 корабель. 2 ракетоносії продовжують бойове чергування, один – надводний і один – підводний. Вони можуть нести разом 12 ракет "Калібр".
Це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведені на чергування як раз після атаки "Шахедів" на один з портів. Аналіз свідчить, що після атаки "Шахедів" ворог застосовував ракетну атаку, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку,
– зазначила Гуменюк.
Вона додала, що Сили оборони завжди напоготові. Вони усвідомлюють небезпеку і попереджають про неї населення.
Масована атака України: останні новини
- У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".
- Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
- Більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
- Росіяни у ніч проти 2 серпня атакували Ізмаїл. Ворог влучив у "Морвокзал", елеватор, зернові ангари. Внаслідок атаки окупанти пошкодили майже 40 тисяч тонн зерна.
- У КМВА повідомили, що 3 серпня Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
- Згодом стало відомо, що другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину. Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. На щастя, влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.