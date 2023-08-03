Після атаки "Шахедів" вивели ракетоносії, – Гуменюк проаналізувала дії окупантів

На сьогодні вороже корабельне угруповання розгорнуте дуже потужно. Російські загарбники можуть готуватися до ракетних атак по Україні.

Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що Сили оборони вже напоготові.

Важливо Ворог готується до потужних атак: в ОК "Південь" пояснили, що про це свідчить

Росіяни готуються до ракетних атак по Україні

За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває 17 кораблів, а в Азовському – 1 корабель. 2 ракетоносії продовжують бойове чергування, один – надводний і один – підводний. Вони можуть нести разом 12 ракет "Калібр".

Це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведені на чергування як раз після атаки "Шахедів" на один з портів. Аналіз свідчить, що після атаки "Шахедів" ворог застосовував ракетну атаку, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку,

– зазначила Гуменюк.

Вона додала, що Сили оборони завжди напоготові. Вони усвідомлюють небезпеку і попереджають про неї населення.

Масована атака України: останні новини