Сукупність факторів, – Ігнат пояснив, чому росіяни влучили "у молоко" під час атаки 13 січня
Джерело:УП
У Повітряних силах прокоментували нещодавню атаку з боку Росії. Країна-агресорка застосувала ракети різних типів та кілька ударних БпЛА, однак чимало з них не досягли своїх цілей.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував масовану атаку по Україні, яка сталася вранці 13 січня. Росія тоді запустила 40 повітряних цілей.
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Чому Росія влучила "у молоко"
Юрій Ігнат зауважив, що з 40 ворожих засобів повітряної атаки 20 не досягли своїх цілей. І це не враховуючи 8 з тих, які знищила українська ППО. Ці 20 російських цілей або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або потрапили під вплив наших засобів РЕБ
Журналісти поцікавилися у спікера ПС ЗСУ, що більше вплинуло на такий російський результат "у молоко". Ігнат у відповідь зауважив, що розкривати всі деталі нашої протидії ворогу недоцільно.
Водночас речник сказав, що на це вплинула сукупність факторів. Як приклад Ігнат навів ефективність українських систем РЕБ та ймовірну погану якість російського озброєння. Він зазначив, що російські ракети дедалі гірше летять.
Інші заяви Ігната
- Нещодавно речник ПС ЗСУ наголосив, що атака з боку Росії 13 січня не була масованою. Як пояснив Ігнат, це була ворожа комбінована атака із застосування різних типів зброї.
- Також спікер заявив, що половина "Кинджалів", які держава-терорист випустила під час цієї атаки, не досягли цілей. Він зауважив, що 13 січня країна-агресорка застосовувала й фальш-цілі.
- Раніше Юрій Ігнат припустив, що Росія могла домовитися з Іраном щодо постачання нових безпілотників та ракет. З його слів, якщо країна-агресорка отримає іранську балістику, то це може стати викликом для України.
- Водночас спікер наголосив, що Повітряні сили ЗСУ на цей час не можуть спростувати чи підтвердити таку інформацію. Також він зауважив, що для України нічого неочікуваного не відбувається у співпраці Москви з Тегераном.
- Не так давно Юрій Ігнат пояснив, що в Україні повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет оголошують за найменшої інформації про небезпеку. Захисники нашого неба отримують дані про ворожу балістику від розвідників та партнерів.