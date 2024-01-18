Росіяни завдали 6 авіаударів по Оріхову та знищили цілий під’їзд: ОВА показала жахливі кадри

Росія атакувала Оріхів за допомогою бомб. Запорізька ОВА показала зруйновані й пошкоджені будинки та розповіла подробиці.

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у своїх соцмережах, що атака Росії на Оріхів сталася 18 січня близько 13:15. Ворожа авіація завдала 6 ударів.

Читайте також У районі Запоріжжя зранку лунали вибухи: в ОВА розповіли про роботу Сил оборони

Які наслідки атаки

Малашко заявив, що окупанти поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. У результаті було знищено цілий під’їзд.

Гори будівельного сміття – все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя,

– написав він.

Спеціалісти обстежують місця прильотів. На момент публікації інформація щодо постраждалих не надходила.

Глава Запорізької ОВА назвав Росію країною-терористкою та наголосив, що вона має відповісти за свої воєнні злочини.

Наслідки російської агресії в Оріхові / Фото Юрія Малашка

Оріхів потерпає через росіян