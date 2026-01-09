Чи використає Росія морози до -20 для нового масованого удару
- Росія може накопичувати ракети та дрони для можливого удару під час морозів до -20 градусів, але останнім часом обмежила їх використання, припустив авіаексперт.
- Анатолій Храпчинський підкреслив, що на можливість масованих атак впливають атаки ЗСУ, які порушують постачання деяких компонентів ворогові.
Наступного тижня в Україні прогнозують морози до -20 градусів. Є певні натяки на те, що Росія накопичує ракети та дрони, щоб вдарити у момент, коли будуть сильні морози.
Однак останнім часом окупанти обмежили застосування. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що навіть вночі 9 січня було випущено не так багато безпілотників.
"Насправді Росія останнім часом суттєво обмежила можливість застосування. Навіть сьогодні вночі було не випущено дуже багато тих же дронів. Тому тут треба казати, що є впевнені натяки на накопичення", – сказав він.
Як ЗСУ впливають на атаки?
Анатолій Храпчинський підкреслив, що у росіян є певні проблеми, які не дозволяють їм зараз виходити на ті показники, які були дещо раніше. На це впливають атаки з боку ЗСУ.
Наші Сили оборони б'ють по деяких важливих об'єктах, які зривають можливість поставки деяких компонентів. Не можу розповідати про все. Але треба розуміти, що наші військові теж впливають на можливість масованих атак,
– пояснив авіаексперт.
Що відомо про атаку Росії проти України 9 січня?
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було виявлено 278 повітряних ворожих цілей. Зокрема, 36 ракет (13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 22 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, 1 балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр у Росії) та 242 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 244 цілі.
Зокрема, ворог вдарив по Львівщині балістичною ракетою "Орешник". Вона рухалася із надзвичайно великою швидкістю – 13 тисяч кілометрів на годину. Повідомлялося, що Росія атакувала критичну інфраструктуру.
Також росіяни атакували Київ. Станом на 8:00 ранку відомо про 25 постраждалих і 4 загиблих. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Крім того, наслідки атаки є у Вишгородському, Обухівському, Броварському та Бориспільському районах.