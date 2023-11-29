Люди опинилися під завалами після атаки Росії: що відомо про стан постраждалих у Торецьку

Російські окупанти завдали авіаційного удару по шахті "Торецька". В результаті співробітникам ДСНС довелося рятувати працівниць підприємства з-під завалів.

Міністерство енергетики України розповіло про стан постраждалих внаслідок атаки Росії на Торецьк. Нагадаємо, що сам інцидент стався минулої доби, 28 листопада.

До теми Росіяни влучили у будівлю біля шахти у Торецьку: 4 жінки опинилися під завалами

Що відомо про стан постраждалих

Внаслідок російського авіаційного удару було частково зруйновано майстерню вугільної шахти "Торецька". У ній на момент атаки перебували 4 жінки. Вони опинилися під завалами. ДСНС залучила 13 працівників та 3 одиниці техніки для їхнього порятунку.

У Міненерго уточнили, що у 3 постраждалих механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Ще одна працівниця зазнала важких травм. Відомо, що цим жінкам 35, 43, 52 та 54 років. Також відомо, що в результаті цієї атаки зазнали пошкоджень промислові будівлі.

Росія постійно тероризує Торецьк