У Києві знищено підстанцію, терор у Харкові: що відомо про нічну атаку Росії

У ніч проти 31 травня Росія вкотре атакувала Україну, для ударів використала дрони-камікадзе, ракети С-300 та навіть швидкісну ціль - крилату ракету "Іскандер-М". Основний удар припав на Харків забравши життя мирних людей. У столиці знищено підстанцію.

Усе, що відомо про атаку: наслідки, влучання, кількість запущених та знищених цілей – розповідає 24 Канал.

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Скільки цілей знищено

У ніч проти 31 травня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів і атакувала безпілотниками "Шахед-131/136". Сили ППО знищили 4 дрони і одну крилату ракету.

Командування Повітряних прозвітувало:

росіяни атакували Харків 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області.

По Києву армія країни-агресорки вдарила крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області.

Окрім того, окупанти запустили по Україні чотири БпЛА з району Єйська.

У яких областях працювала ППО

Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено 4 "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" – на Київщині".

Ворог спрямував на Київ "Іскандер-К"

Росія намагалась завдати удару по столиці крилатою ракетою "Іскандер-К. Ворог запустив її із Курської області, оборонці неба знищили її на підльоті до Києва, у межах Київської області.

Якими були цілі ворога

. Ракети, випущені "Іскандером" є складною ціллю. Річ у тім, що після пуску балістична ракета швидко набирає висоту, ракета маневрує та створює хибні цілі для ППО. Наприкінці розгону балістична ракета сягає швидкості 2 кілометри за секунду. Якийсь час українська ППО не могла збивати балістичні ракети "Іскандер-М".

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що загарбники намагаються бити по енергетиці, по цивільній інфраструктурі України.

Представник ПС ЗСУ зауважує, що Повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттям масований і комбінованих ракетних атак та ударів безпілотників. Втім, нестача засобів ППО все ж відчувається, адже "при такій кількості засобів повітряного нападу, що є в росіян, ніколи не буває достатньо ракет і комплексів, які могли б протистояти масованих комбінованим атакам".

У Києві знищено трансформаторну підстанцію

Під час атаки на Київ вночі 31 травня російські військові знищили трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Наслідки атаки по Києву / Фото КМВА

Внаслідок атаки стались відключення світла. Енергетики почали повертати світло до осель відразу, як тільки дозволила безпекова ситуація.

У ДТЕК прозвітували, що вже о 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Наразі без електроенергії залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.

Уламки спричинили пожежі

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Надзвичайники повністю загасили її близько 6-ї ранку.

Окрім трансформаторної підстанції, внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення.

Загиблих та жертв унаслідок атаки на Київ – немає.

У Харкові ворог застосував тактику подвійних ударів: є загиблі

, востаннє росіяни били по Києву 8 травня. Тоді сили ППО також знищили всі цілі, минулося без поранених та руйнувань.

Основний удар ворога усе ж припав на Харків. Близько опівночі росіяни влучили у п'ятиповерхівку в місті. Станом на ранок 31 травня на місці прильоту триває розбір завалів.

Також від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Усього зафіксовано 5 осередків займання.

Росіяни потужно атакували Харків уночі / Фото ОВА

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару: вдруге бив у той час, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300 для удару по Новобаварському району міста. Усі влучання – винятково у цивільну інфраструктуру", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на ранок рятувальна операція триває / Фото ОВА

Кількість жертв зросла до 5

Відомо, що станом на 10 ранку кількість жертв внаслідок потужних ударів по місту вночі зросла до п'яти.

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту – п'ять загиблих,

– оновив інформацію Синєгубов.

За його словами, під завалами п'ятиповерхового житлового будинку перебувають ще троє людей. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Поранення отримали 25 людей, серед них – медичний працівник і поліціянтка, які прибули на місце вибуху. Також серед поранених є діти: хлопчик та дівчинка у віці 12 років.

Що відомо про жертв та стан потерпілих

Суспільне із посиланням на речника облпрокуратури, Дмитра Чубенко, пише, що серед загиблих у Харкові — жінка, якій близько 80 років, двоє чоловіків, яким близько 60 років, анкетні дані ще двох чоловіків зараз встановлюються.

За його словами, заяв про зникнення людей не надходило — точного розуміння, скільки людей ще можуть бути під завалами, немає, пошукові роботи тривають.

Щодо стану потерпілх, керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє людей перебувають у тяжкому стані після ударів Росії по Новобаварському району. З 25 людей, які зазнали поранень, у лікарнях перебувають 8.

12-річна дівчинка та 11-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.

Масштаби пошкоджень

У ДСНС повідомили, що станом на 9:45 аварійність у розбитому унаслідок дій росіян будинку у Новобаварському районі рятувальники усунули.

Наслідки атаки по Харкову / Фото Суспільне

Начальник управління ДСНС Харківщини Артем Астахов у коментарі Суспільному повідомив, що наразі рятувальники розчищають майданчик, щоб зайшли автокрани – вони підійматимуть плити, які впали всередину будинку