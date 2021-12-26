Атака Росії на Україну може початися з Азовського моря, – ЗМІ

Американські ЗМІ припускають, що берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії. Саме тому атака росіян може розпочатись саме звідси.

Про це пише американське ЗМІ. Таку інформацію видання отримало від джерел в американській розвідці.

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Росія планує масований наступ на Україну, – ЗМІ

У розвідці кажуть, що Москва планує багатовимірний наступ на українську територію. Участь у ньому можуть взяти 175 тисяч військових. Саме берегова лінія Азовського моря, пише ЗМІ, є набагато важливіша для Кремля, аніж послаблений війною Схід України.

Передусім мовиться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Тому, як варіант, росіяни можуть атакувати в Азовського морі, а потім вже висадитись на берег.

Український флот обмежений на Азові

Український флот обмежений у переміщенні Азовським морем, адже його Росія постійно перекриває для так званих "артилерійських навчань". Через такі "навігаційні попередження" Москви заблоковано 70% території моря.

Що сказав про загрозу Дмитро Кулеба

В коментарі The Washington Post міністр закордонних справ України наголосив, що в Азовському морі зараз домінує Росія, отож в разі війни Азов активно використовуватимуть задля тиску на південні міста.

Значно більше тут Росія диктує ситуацію, – Кулеба розповів про загрози в Азовському морі

Коротко про загрозу російського нападу:

За інформацією РНБО, у зоні 200 кілометрів від українського кордону перебувають понад 120 тисяч російських військових.

Українські розвідники кажуть, що в наступ агресор може піти у січні – лютому 2022 року.

Москва, тим часом, висунула НАТО та США ультиматум: надати гарантії того, що Україна не буде членом Альянсу.

Захід каже, що такі вимоги Москва висувати права не має, проте в Альянсі готові до консультацій з Кремлем.

Про те, як США відповіли на ультиматум Путіна – дивіться у WTF: