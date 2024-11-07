Дезорієнтація української ППО: росіяни почали використовувати нову тактику удару "Шахедами"

Росіяни змінюють тактику запуску дронів по Україні. Зокрема, запускають ворожі БпЛА на наднизьких висотах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Київської міської адміністрації Михайла Шаманова для марафону "Єдині новини". Зазначається, що така тактика застосовується, щоб посилити тиск на українські сили протиповітряної оборони.

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Масований запуск, низька висота та зміна маршрутів

За словами Михайла Шаманова, атаки здійснюються хвилями з використанням темного часу доби, коли тривалість світлового дня скорочується. Це дає можливість атакувати протягом тривалого часу.

Одним з ключових аспектів є масованість атак і їхня хвильова структура. Росіяни розраховують, що це сприятиме дезорієнтації українських сил ППО та мобільних груп.

За словами Шаманова, кожна хвиля має різні інтервали часу, що ускладнює роботу захисників. Такі тактичні зміни призводять до збільшення кількості хвиль та відстаней між ними, а також до переміщення мобільних груп.

Російські сили також часто змінюють маршрути дронів, заходять з різних напрямків і змінюють висоти польоту.

Шаманов пояснив, що це створює додаткові складнощі для роботи ППО. Зокрема, під час сьогоднішньої атаки дрони літали настільки низько, що майже торкалися дахів багатоповерхівок у Києві. А це становить додаткову загрозу та ускладнює роботу систем протиповітряної оборони.

Він також резюмував, що Росія намагається заплутати мобільні групи та змусити їх часто переміщатися, щоб створити коридори для наступних хвиль дронів.

Основна мета таких дій – примусити сили ППО діяти в умовах максимальної непередбачуваності.

До слова, у ніч проти 7 листопада Росія масовано атакувала Україну "Шахедами". Усього ворог запустив 106 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав ударів по столиці в декілька хвиль, починаючи з опівночі. Внаслідок чергової атаки російських БпЛА на Київ у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Уламки спричинили пожежі та ушкодження в житлових будинках і на цивільних об'єктах. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

А у київському метро через повітряну тривогу виник колапс, станції та вагони були заповнені людьми.