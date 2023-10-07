"Варварський наслідок війни": експерти ООН відвідали село Гроза після терористичного акту росіян

Росіяни завдали терористичного ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня. Внаслідок цього загинуло понад 50 людей. До цього населеного пункту вже встигли заїхати експерти ООН.

Власне, до села Гроза приїхала гуманітарний координатор Деніз Браун. Як зазначають в ООН, зробили це за менш як добу після ракетного удару по населеному пункту.

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Показала "варварський наслідок" війни

Деніз Браун наголосила, що перед нею варварський наслідок війни. За її словами, 20% громади знищили за лічені секунди.

Поки люди ходять по магазинах, поки люди сидять і п'ють каву зі своїми близькими. Позаду мене – меморіал десяткам людей, включаючи жінок і дітей, які загинули під час цього удару. Це віддалена громада. Це цивільна інфраструктура,

– наголосила вона.

В ООН підкреслюють, що це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Також зазначають, що гуманітарні працівники надають підтримку.

Експерти ООН приїхали до села Гроза після атаки: дивіться відео

Ракетна атака по селу Гроза: що відомо