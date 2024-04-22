Був обладнаний підводними дронами, – у ВМС пояснили, чим важливий знищений корабель "Коммуна"

Українські сили 21 квітня уразили в окупованому Севастополі корабель "Коммуна". Він був найстарішим судном не тільки російського, але й світового флоту. Попри це корабель виконував дуже важливу роль в Чорному морі.

Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, зазначивши, що ситуація є стандартною. Також він підтвердив той факт, що безпосередньо Військово-морські сили України є виконавцями цього чудового перформансу.

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"Коммуну" декомунізували

Подібні акції, за словами Плетенчука, триватимуть в окупованому Криму і надалі. Він також уточнив деталі події в Севастополі.

"Хлопок", задимлення, паніка. Потім повідомлення місцевого колаборанта, що "нічого не відбулося" та "всі атаки відбиті". "Відбиті" вони були безпосередньо корпусом корабля,

– зазначив речник ВМС України.

Також він підтвердив, що уражено судно забезпечення "Коммуна", яке декомунізували.

Попри свій дійсно поважний вік, воно відігравало досить серйозну роль у складі Чорноморського флоту. На борту корабля з досить застарілим дизайном було розташовано сучасне обладнання. Зокрема він був обладнаний підводними дронами,

– наголосив Плетенчук.

Саме "Комуна" виконувала роботи на місці затоплення крейсера "Москва". Корабель випускав відповідні дрони, щоб зняти важливе обладнання, моніторити ситуацію з затопленим судном.

Ракетний крейсер "Москва" був затоплений українськими силами 13 квітня 2022 року. Його потопила українська ракета "Нептун". Вартість "Москви" – приблизно 750 мільйонів доларів, і це одна з найдорожчих втрат Росії у війні з Україною. Водночас після затоплення крейсера кількість залпів російських ракет у Чорному морі знизилась майже на 25%.

Тому "Коммуна" є унікальним судном у багатьох сенсах цього слова,

– впевнений він.

Також Дмитро Плетенчук підтвердив, що будь-який корабель – бойова одиниця, яка ходить під прапором Росії в акваторії Чорного та Азовського моря, залишається для України легітимною ціллю.

"В окупованому Криму подібні операції будуть тривати, поки там не закінчаться російські кораблі або поки вони нарешті не покинуть територіальні води України. Російський флот окупував їх і перебуває в них незаконно", – підкреслив речник ВМС України.

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