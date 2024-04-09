Під прицілом була критична інфраструктура: на Одещині уламки дрона наробили неприємностей

Ворог не припиняє тероризувати українців дронами-камікадзе "Шахед" та ракетними обстрілами. Зокрема, вночі 9 квітня під російські безпілотники були націлені на критичну інфраструктуру.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, яка ситуація на Півдні України після тривожної ночі. Про це пише 24 Канал.

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Росія продовжує тиснути на інфраструктуру України

Зранку Сили оборони Півдня повідомили, що вночі 9 квітня російські війська вкотре спрямували декілька хвиль "Шахедів" по південних регіонах. Під прицілом ворога знову опинилась критична інфраструктура.

Пізніше Наталія Гуменюк надала подробиці щодо цієї атаки.

Їхня траєкторія і географія ("Шахедів" – 24 Канал), зокрема в нашій операційній зоні, свідчить про те, що ворог намагається ушкодити інфраструктуру, максимально нашкодити цивільному населенню,

– сказала вона.

Гуменюк зауважила, що вночі 3 дрони було збито на Миколаївщині, 3 – на Дніпропетровщині, 2 – на Херсонщині й ще 1 – на Одещині.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, також обірвало лінію електропередач.

Ворог продовжує тиснути на інфраструктуру, яка максимально підтримує Україну в тонусі,

– додала речниця.

Що відомо про постраждалих

За словами Гуменюк, люди, на щастя, не постраждали. На місцях падіння уламків вже ведуть ремонтні роботи, а світло повертають в домівки українців.

Принагідно вона наголосила на тому, що навіть бойова робота сил ППО може завдавати шкоди, тому під час повітряної тривоги обов'язково треба переходити в укриття.

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