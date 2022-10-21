Чому Україна не була готова до атаки дронів: пояснення Жданова

Про те, що Іран передасть дрони Росії, повідомляли ще наприкінці липня 2022 року. Однак попри проінформованість про таку можливість країна-терористка змогла застати Україну зненацька.

Наша держава не була готова до атак дронів-камікадзе. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Чому Україна не була готовою

Олег Жданов пояснив дві причини неготовності України. Перш за все, за словами експерта, Україна розраховувала лише на системи ППО та не "опускалися до тактичного рівня ближнього радіусу дії".

Друга причина полягає у тому, що уся увага військових була прикута до фронту, для якого вони просили західне озброєння.

Тут ми в основному переживали за лінію фронту. Просили Гепарди, Бримстони британські (назви зенітної самохідної артилерійської установки та ракети – 24 канал) тощо, щоб захистити війська. Все від штурмової та армійської авіації зі сторони Російської Федерації,

– пояснив Олег Жданов.



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Захист міст від дронів-камікадзе

Однак ситуація зараз набагато краща, зі зберігання для захисту міст знімаються та розставляються зенітні установки. Так, у Києві недавно збили усі дрони , які Росія запустила по столиці, саме за допомогою такого озброєння.

Також в України є ЗРК С-125 "Печора", які стали на озброєння ще у 1961 році, та ракети до них у достатній кількості. Хоч ці ЗРК доволі старі, проте вони можуть успішно боротися з будь-якими цілями, зокрема й з крилатими ракетами. Ба більше, радіус їх дії – 18 кілометрів у висоту і до 17.5-18 кілометрів по дальності.

Якщо в радіусі дії комплексу побачили ракету і ракета не змінює свою траєкторію, тоді так,

– уточнив експерт.

Ці комплекси стаціонарні і для захисту їх можна розташовувати поблизу великих міст чи обєктів критичної інфраструктури.

"Так що не переживайте. Будемо тепер фіксувати втрати (росіян – 24 канал)", – сказав Олег Жданов.

Іран постачає зброю Росії: що відомо

Тегеран не збирається зупинятися на озброєнні Росії своїми "мопедами". Так, у ЗМІ шириться інформація, що Іран також постачатиме країні-терористці балістичні ракети малої дальності Zolfaghar та Fateh-110.

В Інституті вивчення війни (ISW) також заявили, що, ймовірно, Іран також постачатиме Росії безпілотники Arash-2, які більш небезпечні, ніж горезвісні Shahed-136.

Попри численні докази наявності у Росії іранського озброєння, влада Ірану заперечує його надання країні-агресорці. У Тегерані заявляють, що не беруть участі у війні проти України та "не надають зброї жодній зі сторін".

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