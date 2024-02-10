Вогняне жахіття в Харкові й атака портів Одещини: головне про нічну атаку "Шахедами" 10 лютого

Російська армія ввечері 9 лютого та вночі 10 лютого обстріляла Південь України своїми безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждав Харків та Одеська область.

Внаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Одеській області були постраждалі, у Харкові, на жаль, є загиблі. Усе, що відомо про нічну атаку "Шахедами" 10 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Харкові внаслідок атаки "Шахедами" загинули 3 дитини, зокрема немовля

У Харкові внаслідок атаки загинули люди

Близько 22:33 у мережі писали, що на території Харківської області зафіксували дрони-камікадзе ворога. Вже о 22:45 стало відомо, що російські дрони-камікадзе вже над Харковом.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунала серія вибухів. Місцеві кореспонденти також писали, що у місті спалахнула пожежа.

О 23:08 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів "Шахедами" по Харкову.

Росіяни завдали удару "Шахедами" по Харкову / Відео з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Після півночі 10 лютого кореспондент Суспільного повідомив, що горять приватні будинки, господарчі споруди й гаражі на одній з вулиць у Немишлянському районі.

Водночас Ігор Терехов повідомив про влучання російського "Шахеда" по автозаправній станції у Немишлянському районі. Внаслідок цього стався вилив палива, що розтеклося вулицею з приватними будинками, вони спалахнули.

Далі стало відомо, що повністю згоріли 15 будинків. З них евакуювали 50 людей, ще чотирьох евакуювали з пожеж, зокрема – двох дітей.

Терехов розповів про влучання у заправку: дивіться відео

Станом на 01:30 до медиків звернувся чоловік. Як пишуть у Суспільному Харків, він зазнав сильних опіків внаслідок пожежі. Його ушпиталили, розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Наслідки атаки "Шахедами" по Харкову / Фото Суспільного

Уже зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років і немовля орієнтовно 6 місяців.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що тіла 5 людей (серед яких і були троє дітей) виявили в одному із приватних будинків, а на іншому об'єкті — ще 2 загиблих. Відомо про 3 поранених.

15 будинків повністю згоріли / Фото Харківської ОВА

Наразі ліквідація пожеж, за словами Синєгубова, триває. Вогонь на місці подій був локалізований.

Пожежу у Харкові досі приборкують пожежники / Фото Олега Синєгубова

Окупанти влучили й по Великому Бурлуку

Начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко повідомив, що внаслідок атаки по центру Великого Бурлука пошкоджень зазнали лікарня та ресторан. Влучання зафіксували близько 22:00.

Уже зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ударів безпілотників у Великому Бурлуку зруйновано кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі. Без постраждалих.

Також пошкоджена будівля нечинного медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення.



У Великому Бурлуку спалахнула пожежа внаслідок атаки / Фото Суспільного

Крім того, у ДСНС Харківської області повідомили, що пожежу у Великому Бурлуку, яка спалахнула внаслідок ударів "Шахедами", загасили близько 01:45.

Одеська область також постраждала від "Шахедів"

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили 9 лютого о 21:30. Вже о 21:42 місцеві ЗМІ почали писати про те, що в Одесі гучно.

Про вибухи також писали й жителі Ізмаїлу. Мер міста Андрій Абрамченко повідомив про роботу ППО.

Далі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що осколкового поранення передпліччя зазнав 44-річний чоловік. Він отримав всю необхідну медичну допомогу у лікарні.

Уже зранку речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ворог атакував Одеську область трьома хвилями дронів. За її словами, ворог спрямував 9 дронів безпосередньо на Одесу.

Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура,

– зазначила Гуменюк.

Речниця уточнила, що захисникам неба вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на Південь регіону, зокрема Подунав'я. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Варто зазначити, що в Одесі та Одеській області цієї ночі була досить тривала повітряна тривога. Наліт БпЛА тривав понад 6 годин сумарно, атака відбулась у 2 етапи з паузою між хвилями – 2 з половиною години.

У Миколаївській області пошкоджено лінії електропередач

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 21:34. Вона була пов'язана з атакою дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря.

Уже згодом стало відомо, що "Шахеди" завдали шкоди в області. Так, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередач. За його словами, низку населених пунктів було знеструмлено, наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Окупанти запустили понад 30 "Шахедів"

У Повітряних силах ЗСУ вранці 10 лютого розповіли, що російські загарбники атакували Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Зрештою бойовою роботою ЗСУ знищили 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

За даними військових, окупанти били по Україні "Шахедами" з Балаклави та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму та Курській області Росії. До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.