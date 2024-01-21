Після вибухів у Росії окупанти вирішили вдарити "Шахедами": скільки вдалося збити

У ніч проти 21 січня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами". Усього було зафіксовано пуски 2 дронів-камікадзе.

Атакувати Україну безпілотниками окупанти почали після того, як у Росії вночі пролунали потужні вибухи. Невідомі дрони атакували низку об'єктів у Ленінградській, Тульській, Орловській та Смоленській областях.

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Нічна атака "Шахедами"

За даними Генштабу ЗСУ, вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Як повідомляли у мережі, акустично дрони-камікадзе зафіксували у Миколаївській області близько о 03:30.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Наразі у Повітряних силах не повідомляли деталей нічної атаки.

Як додали в Миколаївській ОВА, унаслідок атаки "Шахедів" в області є руйнування. Зокрема у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями.

На щастя, минулося без постраждалих.

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