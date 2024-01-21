Після вибухів у Росії окупанти вирішили вдарити "Шахедами": скільки вдалося збити
У ніч проти 21 січня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами". Усього було зафіксовано пуски 2 дронів-камікадзе.
Атакувати Україну безпілотниками окупанти почали після того, як у Росії вночі пролунали потужні вибухи. Невідомі дрони атакували низку об'єктів у Ленінградській, Тульській, Орловській та Смоленській областях.
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Нічна атака "Шахедами"
За даними Генштабу ЗСУ, вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Як повідомляли у мережі, акустично дрони-камікадзе зафіксували у Миколаївській області близько о 03:30.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон,
– заявили у Генштабі ЗСУ.
Наразі у Повітряних силах не повідомляли деталей нічної атаки.
Як додали в Миколаївській ОВА, унаслідок атаки "Шахедів" в області є руйнування. Зокрема у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями.
На щастя, минулося без постраждалих.
Ворог напередодні також атакував "Шахедами"
- Окупанти чи не щоночі атакують територію України дронами-камікадзе. Так, у ніч проти 20 січня ворог вкотре запустив "Шахеди".
- Усього було зафіксовано пуски 7 уданих безпілотників. Окупанти випускали їх з російського Приморсько-Ахтарська.
- Сили та засоби ППО знищили 4 ворожих БпЛА. У Повітряних силах уточнили, що 3 дрони, які не вдалося збити, не досягли своїх цілей.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні захисники збили 2 "Шахеди" – по одному в Одеській та Миколаївській областях. За її словами, дрони-камікадзе летіли з півдня на північ, а звідти – брали курс на захід.
- Загалом, уночі 20 січня протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Хмельницької та Черкаської областей.