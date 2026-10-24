Росія вдарила по критичних об'єктах Дніпра та Запоріжжя

Окупанти атакують критичну інфраструктуру Запоріжжя і Дніпра. У містах було чути вибухи.

Вдень у Запоріжжі і Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Ворог запустив по містах КАБи, реактивні дрони і ракети "Бандероль".

Які наслідки ударів по Запоріжжю і Дніпру?

Близько 14:00 глава Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що росіяни атакували об'єкт інфраструктури Запоріжжя. "Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", – додав чиновник.

Перед цим він заявив про повне перекриття руху через греблю ДніпроГЕС.

Тим часом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа попередив, що окупанти завдають ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.

"Наслідки уточнюємо. Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні посадовця о 14:29

Нагадаємо, що уночі під ударами росіян перебувала і Житомирщина. Окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури та цивільне підприємство.

Загалом упродовж ночі Росія випустила 126 ударних безпілотників різних типів. 101 дрон знешкодили сили протиповітряної оборони.