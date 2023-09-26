Була одна особливість, – в ОК "Південь" повідомили про наслідки нічної атаки

Увечері, 25 вересня, ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині та Херсонщині. Також у ніч проти вівторка, 26 вересня, росіяни масштабно атакували територію України "Шахедами", спрямувавши БпЛА з двох напрямків.

Така масована атака пов'язана з підступною метою окупантів. Детальніше про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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У чому полягає особливість масованої атаки

"Особливість цієї дронової атаки була в тому, що на початку ночі ворог заміряв щільність оборони й, зокрема, протиповітряної оборони, пуском ракети тактичної авіації з напрямку Чорного моря по Миколаївщині, Херсонщині", – сказала Гуменюк.

Росіяни намагалися поцілити в об'єкти важливої інфраструктури. Так, на Миколаївщині окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури, чим спричинили потужну пожежу сухої трави та чагарників. Пожежникам вдалося локалізувати загоряння. На щастя, люди не постраждали.

На Херсонщині картина вийшла більш сумною. Тому що ракета влучила в населений пункт. Півтора десятка будівель було зруйновано або суттєво пошкоджено. Чотири людини отримали поранення,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Згодом ворог запустив дрони з акваторії Чорного моря мису Чауда у Криму та зі східного берега Азовського моря Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Імовірно, випущені групи дронів були спрямовані у різні напрямки, аби розосередити зусилля протиповітряної оборони.

Українським воїнам вдалося знищити десять дронів на Одещині, шість – на Миколаївщині, три – на Кіровоградщині й три – на Херсонщині.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали дуже потужно. Однак, все одно не вдалося уникнути влучань. Тому що атака була досить щільною. У нашій зоні відповідальності понад 20 дронів одночасно фігурувало,

– наголосила Гуменюк.

Росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією

Також окупанти вдарили по Дунаю, зачепивши прикордонну та припортову інфраструктуру: зернове сховище, адміністративну будівлю пункту пропуску, а також автівки, які очікували оформлення – близько шести автомобілів вигоріли вщент. На жаль, два водії тримали поранення.

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Пункт пропуску знаходиться у стабілізаційному циклі. Наразі намагаються відновити його роботу. Поки що пропускні операції призупинені.

Тому всі, хто планує поїздки через Румунію, просимо врахувати особливості маршруту та спланувати його через інші пункти пропуску,

– підсумувала Наталія Гуменюк.

Що відомо про нічну атаку 26 вересня