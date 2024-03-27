Уночі росіяни випустили 13 "Шахедів": скільки вдалося знищити
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують тероризувати населення України дронами-камікадзе. Відомо, що в ніч проти 27 березня ворог запустив відразу 13 "Шахедів".
У ранкову зведенні Генштабу ЗСУ повідомили детальніше про роботу наших оборонців неба. Відомо, скільки дронів-камікадзе вдалося збити у ніч проти 27 березня.
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10 "Шахедів" вдалося знищити
У Генштабі зазначають, що вночі російські загарбники вкотре атакували Україну. Ворог застосував 13 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 10 дронів-камікадзе.
У Сумській обласній військові адміністрації зранку сповістили, що у ніч проти 27 березня Сили протиповітярної оборони області знищили два дрони-камікадзе "Шахед". В ОВА висловили вдячність захисникам неба.
- Звернімо увагу, що Повітряні сили попереджали про загрозу дронів-камікадзе о 00:11 27 березня мешканців Сумської області. А вже о 00:44 написали, що "Шахеди" з Сумської області заходять у Чернігівську.
- Станом на 01:34 Повітряні сили зазначали, що БпЛА із Чернігівської області рухалися у напрямку Київської, а також з Сумської області рухалися у напрямку Полтавської області. Вони тривали курс південно-західний.
- Вже о 02:14 написали, що кілька груп дронів-камікадзе рухалися з Сумської області через Харківську область у напрямку Дніпропетровщини.
Зауважимо, що станом на 03:27 у регіонах, які були під загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед", оголосили відбій повітряної тривоги.
У ніч проти 26 березня Росія також запускала "Шахеди"
- Зранку 26 березня Повітряні сили ЗСУ також зазначали, що вночі російські військові атакували Україну 12 дронами-камікадзе типу "Шахед". Їх запустили з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму та Курської області Росії. Також вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.
- До відбиття повітряного нападу долучали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській і Харківській областях. Вдалося збити всі 12 "Шахедів".
- Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук висловив вдячність за успішну бойову роботу.