Внаслідок атаки на Одещину частково зруйнована база відпочинку
28 вересня 2024, 10:15Читать новость на русском
Джерело:Одеська ОВА
Окупанти атакували Одещину в ніч на 28 вересня. На жаль, на місці влучання спалахнула пожежа.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, повідомили в Одеській ОВА.
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Наслідки атаки на Одещину
У Білгород-Дністровському районі загорілася база відпочинку. Будівля частково зруйнована. Також вигоріли дві легкові автівки, які були припарковані поруч.
В ОВА показали, як тепер виглядає атакована база для відпочинку. На кадрах можна побачити вибиті вікна, пошкоджений фасад та понівечені автівки.
Наслідки обстрілу бази відпочинку: фото Одеської ОВА
Вогнеборці швидко ліквідували пожежу на загальній площі 600 м2. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
- Нагадаємо, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 73 дронів-камікадзе, 2 керованих авіаційних ракети Х-59/69 та 2 балістичні ракети "Іскандер-М".
- Сили ППО збили 2 ракети Х-59/69 та 69 "Шахедів". Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачені на території України.
- Загалом сили ППО працювали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.