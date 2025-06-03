Прикордонники знищили російський "Шахед" над морем: відео влучання у ворожу ціль

Українські захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та відбивати повітряні атаки. Уночі вівторка, 3 червня, російські "Шахеди" знищували просто над морем.

Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України, передає 24 Канал. На кадрах – спільна робота військовослужбовців Одеського загону та Морохорони.

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Як відбивали нічну повітряну атаку

У ніч на 3 червня росіяни запустили по Україні 112 безпілотників, з яких українська ППО знешкодила 75. Зокрема, 60 ворожих цілей збито вогневими засобами ураження, ще 15 – локаційно втрачено або подавлено РЕБ.

Це лише один із 4 дронів-камікадзе, знищених цієї ночі. Вони летіли на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, але дістали замість цілі – залп від прикордонників,

– написали в ДПСУ.

Влучання у ворожий "Шахед" нам морем: дивіться відео

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Зафіксовано влучання у щонайменше 11 локаціях.