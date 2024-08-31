На Черкащині внаслідок атаки "Шахедами" пошкоджені будинки
Джерело:Ігор Табурець
Росія знову атакувала Україну "Шахедами" в ніч проти 31 серпня. У Черкаській області є пошкодження.
Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки.
Дивіться також Атака на Київ "Шахедами": сили ППО знищили всі ворожі дрони, які загрожували столиці
Чи є постраждалі
У Черкаській ОВА повідомили, що постраждалих внаслідок атаки немає. "Люди не постраждали. Це найголовніше", – зазначив Ігор Табурець.
Водночас він додав, що наразі все ще триває обстеження території.
Над Черкащиною працювала ППО
Голова військової адміністрації повідомив, що, за попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "Шахеди".
Довідка. Цієї ночі Росія випустила по Україні 52 "Шахеди". Окрім Черкащини, сили ППО працювали у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
Табурець також показав наслідки падіння уламків дронів.
Наслідки атаки БпЛА на Черкащину 31 серпня: фото ОВА
Нагадаємо, що кілька днів тому ворожі безпілотники влучили по підприємству у Черкасах. Внаслідок удару приміщення загорілося. Постраждалих, на щастя, не було.