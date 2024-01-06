Відстежили задум ворога, – Гуменюк пояснила, навіщо росіяни щоночі запускають дрони

Російські окупанти у ніч на 6 січня випустили по Україні два дрони: "Шахед-131" та "Шахед-136". Ворог вже не вперше запускає саме два безпілотники.

Загарбники у такий спосіб посилюють розвідку. Це 24 Каналу зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Ворог посилює розвідку

Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни посилюють розвідку. Зокрема, так звану розвідку боєм. Минулої доби спостерігали надзвичайну активність безпілотників розвідувального типу. Було знищено два SuperCam, два "Мерлін" і "Орлан" на Херсонщині та Миколаївщині. Ворог намагається розвідувати системи ППО.

Крім того, минулої доби росіяни випустили протирадіолокаційні ракети Х-31, які втратили свою боєздатність в повітрі. Вони теж були скоординовані на виявлення систем протиповітряної оборони, намагалися знищити ці комплекси.

Окупанти вже не вперше запускають ціль, яка складається з двох дронів. Маршрут, по якому вони прямували, свідчить про розвідування спрацювання систем ППО і їх наявності на шляху прямування баражувальних снарядів.

З нашого боку було відпрацьовано на 100%. На Миколаївщині один з "Шахедів" був знищений. Далі відстежували його маневри на іншому дроні. Сам задум ворога ми відстежили ретельно. Наші колеги збили і на Хмельниччині,

– розповіла вона.

Окупанти намагаються виснажити нашу ППО

Зараз загарбники намагаються бити і в промислову інфраструктуру нашої держави. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України пояснила, що ворог намагається виснажити системи ППО. Зокрема, шляхом виманювання максимальної кількості ракет, які відпрацьовувались з нашого боку.

Також абсолютно не виключено, що вони намагаються максимально зашкодити економіці країни, щоб не було підтримки фронту. Крім того, ще залишається компонент їхнього пошуку систем ППО перед майбутніми атаками,

– додала Гуменюк.

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